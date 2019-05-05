В Казани награждены лауреаты Международного фестиваля мусульманского кино

Казань, , 11:29 — REGNUM Картина киргизского режиссера Айбека Дайырбекова «Песнь древа» завоевала Гран-при на завершившимся в Казани XV международном фестивале мусульманского кино. В 2019 году форум был самым представительным за свою историю — за победу в пяти номинациях боролись 55 картин режиссеров из разных стран мир. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры.

Призы Гильдии киноведов и кинокритиков России завоевали работы режиссера Абу Шахид Имон из Бангладеш «Искренне ваш, Дакка» и Айбека Дайырбекова «Песнь древа».

Также лучшими картинами в различных номинациях стали «Паук А4. Пропащие» Кронида Сазонова (фильмы для детей), «Потерянный путь» Амира Сальянова (короткометражный национальный фильм), «Духовные родники Татарстана» Юрия Гвоздя (документальный национальный фильм), «Учитель» Ибадыллы Аджибаева (документальный фильм) и другие.