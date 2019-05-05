Концерт «Песни фронтовых лет» в зале им. П. Чайковского покажет Meloman.ru

Москва, , 11:05 — REGNUM 5 мая в 15.00 в Концертном зале имени П. И. Чайковского состоится концерт «Песни фронтовых лет». Близкие каждому россиянину композиции исполнит солист театра «Новая опера» Илья Кузьмин. В вечере также принимают участие Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, Молодёжный симфонический оркестр СНГ, Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова. Трансляция концерта пройдет на сайте Meloman.ru. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры РФ.

В программе — вальс из фильма «А зори здесь тихие», знаменитые песни «Священная война», «Тёмная ночь», «Смуглянка», «Эх, дороги», «На безымянной высоте», «Журавли», «Баллада о матери», «По полю танки грохотали», «Поклонимся великим тем годам», «День Победы» и многие другие.

За дирижерским пультом — маэстро Александр Анисимов.