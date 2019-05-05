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Владимир Путин подписал указ о награждении орденами деятелей культуры

Культура

Татьяна Доронина будет награждена орденом «За заслуги перед Отечеством I первой степени»

Владимир Путин подписал указ о награждении орденами деятелей культуры
Иллюстрация: Kremlin.ru
Государственные награды

Москва, 5 мая 2019, 10:46 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами работников культуры. Высокими правительственными наградами они удостоены «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Об этом сообщается на портале правовой информации.

Знаменитая артистка, режиссер, многолетний художественный руководитель и директор Московского художественного театра им. М. Горького Татьяна Доронина «За заслуги перед Отечеством I первой степени».

Ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени» удостоены актер «Современника» Сергей Гармаш, прима-балерина Государственного Большого театра Светлана Захарова, артист Малого театра Борис Клюев, руководитель оперы Московского академического Музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко Александр Титель. Актер Театра имени Моссовета Виктор Сухоруков награжден «Орденом почета».

Артисты цирка, братья Аскольд и Эдгард Запашные, артист Театра имена Владимира Маяковского Игорь Костолевский, артист Большого театра Владимир Маторин и скульптор Георгий Франгулян получат «Орден дружбы».

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Культурная хроника
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