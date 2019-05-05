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В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста

Культура

Этот персонаж появлялся в четырех кукольных мультфильмах, снятых режиссером Романом Качановым

Москва, 5 мая 2019, 02:37 — REGNUM  Кукла Чебурашки из популярных советских мультфильмов изначально имела хвост, но лишилась его перед самым началом съемок. Об этом рассказал шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков в интервью, приуроченном к 50-летию выхода на экраны ряда известных анимационных фильмов.

По его словам, все годами пытаются понять секрет обаяния Чебурашки — странного зверька, который взялся неизвестно откуда, ничего не умел и всем мешался, но решил подружить всех жителей города между собой. Характер этого персонажа вывел в книге Эдуард Успенский, а визуальный образ создал режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман.

«Кукла создавалась мучительно долго, размер ушей, глаз постоянно менялся. Длинный хвост был оторван уже почти перед кинокамерой — мешал пластике», — сказал Капков РИА Новости.

Своим обаянием Чебурашка обязан и актрисе Кларе Румяновой, которая его озвучила. Этот персонаж появлялся в четырех кукольных мультфильмах, снятых режиссером Романом Качановым. Первый фильм, «Крокодил Гена», был создан в 1969 году.

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