Пермь, Пермский край, , 20:50 — REGNUM

Картина пермского режиссера Ольги Аверкиевой «Вырваться» прорвалась в национальный конкурс XV Севастопольского Международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». Об этом 4 мая сообщает «Комсомольская правда».

Международный кинофестиваль «Победили вместе» Sev.gov.ru

Сюжет фильма повествует о жизни трех подростков, которые проживают в психоневрологическом интернате и мечтают о том, что смогут жить свободной, самостоятельной жизнью.

Напомним, фестиваль «Победили вместе» пройдет с 12 по 18 мая 2019 года в Севастополе. В конкурсной программе будут представлены свыше 80 работ из России и из-за рубежа.