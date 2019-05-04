Вашингтон, США, , 20:47 — REGNUM

Известные голливудские актеры Энтони Хопкинс и Оливия Колман примут участие в работе над экранизацией пьесы «Отец» немецкого драматурга Флориана Зеллера, сообщает 4 мая портал Film.ru.

Энтони Хопкинс (cc) Elena Torre

Режиссером фильма выступит сам автор. Сюжет картины повествует о стареющем, страдающем амнезией мужчине, который постепенно отдаляет от себя любимую дочь, постоянно, как ему кажется, вторгающуюся в его личное пространство.

Напомним, пьеса «Отец» впервые увидела сцену в Париже в 2012 году, с тех пор она снискала популярность и высокую оценку критиков. В 2015 году исполнитель главной роль в данном произведении Фрэнк Ланджелла получил престижную театральную премию «Тони».