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В Санкт-Петербурге выйдет полное издание стихов Александра Володина

Культура

К 100-летию поэта и драматурга

В Санкт-Петербурге выйдет полное издание стихов Александра Володина
В. Лифшиц
Александр Володин. 1989

Санкт-Петербург, 4 мая 2019, 19:47 — REGNUM  Петербургское издательство Symposium подготовило к изданию наиболее полное собрание стихотворений драматурга Александра Володина, сообщает 4 мая издание «Фонтанка.ru».

"Среди наследия Володина — не только пьесы и сценарии. Но масштабная публикация его стихов в таком объеме и за столько лет происходит впервые. Эта книга полезна и историку театра, и исследователю», — подчеркивают в издательстве.

Напомним, известный писатель и драматург Александр Володин известен широкой публике благодаря пьесе «Пять вечеров», а также сценариям к ряду фильмов, в частности «Осенний марафон», «Звонят, откройте дверь», «С любимыми не расставайтесь».

Издание стихотворений талантливого поэта, писателя и драматурга приурочено к столетнему его юбилею, который будет отмечаться в 2019 году.

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