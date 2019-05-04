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В Лос-Анджелесе на аукцион выставят костюм Дарта Вейдера

Культура

Комплект создавался для фильма «Империя наносит ответный удар»

В Лос-Анджелесе на аукцион выставят костюм Дарта Вейдера
Sam Howzit
Дарт Вейдер

Лос-Анджелес, США, 4 мая 2019, 19:28 — REGNUM  В Соединенных Штатах выставят на аукцион оригинальный костюм героя «Звездных войн» Дарта Вейдера, сообщает 4 мая Говорит Москва.

Аукцион состоится 14 мая в американском городе Лос-Анджелес, эксперты оценивают полную стоимость костюма от $1 до $2 млн. Комплект состоит из 17 частей.

«Дарт Вейдер — один из наиболее узнаваемых и бесславных персонажей в истории кино. Мы рады предложить этот редкий костюм на продажу», — отмечают организаторы аукциона.

Костюм Дарта Вейдера создавался для пятого эпизода фильма «Империя наносит ответный удар». Примечательно, что доподлинно не известно появлялся ли костюм в фильме, так как для картины было создано несколько комплектов.

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