Москва слушает и голосует. Продолжается музыкальный фестиваль A Cappella

Москва, , 16:51 — REGNUM На 51 одной площадке в Москве с полудня до темноты четвертый день продолжается фестиваль-конкурс «Московская весна A Cappella». И сами участники и организаторы форума настоятельно обращаются к зрителям с просьбой отдать свои голоса за тот или иной коллектив на официальном сайте фестиваля. Как сообщило Агентство городских новостей «Москва» за первые три дня проголосовало более 20 тысяч поклонников пения без инструментального сопровождения. Из 195 участников понравилось 182 ансамбля. Пока первенство удерживаетколлектив Grupo Vocal Cantarte из Парагвая. Призовой фонд составляет 30 миллионов рублей.

Напомним, что ежевечернее большое выступление ведущих исполнителей в 20.30 проходит на открытой концертной площадке в парке «Зарядье» в самом центре столицы прямо у стен Кремля.