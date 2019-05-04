Эмилия Кларк раскрыла тайну финальных эпизодов «Игры престолов»

Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Известная актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», рассказала 3 мая в шоу Джимми Киммела поклонником о последних трех сериях финального сезона.

По словам артистки, они будут намного более захватывающими, чем предыдущие, несмотря на то, что в третьей части восьмого эпизода состоялась эпическая схватка с ордами мертвецов, которая закончилась их поражением и смертью Короля Ночи.

«Пятый эпизод будет больше. И четвертый вместе с шестым тоже — все они безумны. Поэтому советую вам найти самый большой экран и наслаждаться просмотром», — подчеркнула Кларк.

Напомним, телесериал «Игра престолов» завоевал широкую популярность среди зрителей всего мира. Основной причиной популярности картины является обилие в ней эротических сцен и сцен насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Первая серия продолжения «Игры престолов» поставила несколько рекордов