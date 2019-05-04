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В Крыму приступили к съемкам четвертой части фильма«Гардемарины»

Культура

О том, как Россия присоединила Крым первый раз

В Крыму приступили к съемкам четвертой части фильма«Гардемарины»
Цитата из кф Гардемарины. вперед! реж Светлана Дружинина. 1987. СССР
Михаил Боярский в роли дипломата Шевалье де Брильи

Симферополь, 4 мая 2019, 12:12 — REGNUM  В Республике Крым приступили к съемкам четвертой части легендарного фильма «Гардемарины», об этом 4 мая сообщает издание Kleo.ru.

Режиссером фильма выступит Светлана Дружинина, которая также работала над тремя предыдущими картинами. Четвертая часть саги станет логическим продолжением третьего фильма: зрители встретятся с постаревшими героями «Гардемаринов» и их наследниками.

Как не сложно догадаться, историческим контекстом фильма будет эпоха Екатерины II во времена Русско-турецкой войны, логическим следствием которой станет присоединение Крыма к Российской империи.

В фильме примут участие Дмитрий Харатьян, Ольга Машная, Александр Домогаров, Михаил Боярский, а также звезды российской поп-музыки Дима Билан, Никита Пресняков, в роли Екатерины II — Кристина Орбакайте.

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