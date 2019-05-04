В Крыму приступили к съемкам четвертой части фильма«Гардемарины»

Симферополь, , 12:12 — REGNUM В Республике Крым приступили к съемкам четвертой части легендарного фильма «Гардемарины», об этом 4 мая сообщает издание Kleo.ru.

Режиссером фильма выступит Светлана Дружинина, которая также работала над тремя предыдущими картинами. Четвертая часть саги станет логическим продолжением третьего фильма: зрители встретятся с постаревшими героями «Гардемаринов» и их наследниками.

Как не сложно догадаться, историческим контекстом фильма будет эпоха Екатерины II во времена Русско-турецкой войны, логическим следствием которой станет присоединение Крыма к Российской империи.

В фильме примут участие Дмитрий Харатьян, Ольга Машная, Александр Домогаров, Михаил Боярский, а также звезды российской поп-музыки Дима Билан, Никита Пресняков, в роли Екатерины II — Кристина Орбакайте.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале сняли фантастический фильм про Луну «без бюджета»