Сергей Лазарев полетел на конкурс «Евровидение-2019» в Израиль

Тель-Авив, Израиль, , 11:38 — REGNUM Российский музыкант Сергей Лазарев отправился в Израиль для участия в конкурсе «Евровидение-2019», об этом 4 мая сообщил артист на своей странице в Instagram.

«Ну, что! Мы полетели в Тель-Авив! Впереди две сложнейшие недели подготовки в Израиле и сам конкурс. Я выступаю 16 мая во Втором полуфинале под номером 13. Не пропустите! Надеюсь на вашу поддержку», — отметил Лазарев.

Напомним, музыкальный конкурс «Евровидение» проходит ежегодно, страной-организатором мероприятия выступает то государство, артист которого победил в предыдущем году.

Сергей Лазарев раньше уже выступал на «Евровидении» в 2016 году, где занял третье место. В 2019 году он вновь попытает счастья с новой песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым.

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