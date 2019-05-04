Пермская Арт-резиденция покажет зрителям театральное закулисье

Пермь, , 11:36 — REGNUM В Пермской Арт-резиденции состоится открытие выставки Юрия Шикина, посвященной театральному закулисью — «Backstage», об этом 4 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На суд зрителей будут представлены сценические конструкции и декорации, хранящиеся за сценой, они, по мысли автора, являются как бы самостоятельными произведениями искусства.

«Юрий Шикин, не будучи сценографом, неоднократно посещал театральную «кухню» как гость и художник. В своих работах он осуществляет монументализацию впечатлений от созерцания мира закулисья в бронзе и алюминии», — отмечают организаторы выставки.

Открытие выставки состоится 7 мая в Пермской Арт-резиденции в 18:00 по местному времени и продлится до 6 июня 2019 года. Вход для посетителей — свободный.

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