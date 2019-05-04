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Праздник фонтанов в Петергофе посвящен 220-летию Александра Пушкина

Культура

Знаменитые фонтаны Петергофа работают с 27 апреля

Праздник фонтанов в Петергофе посвящен 220-летию Александра Пушкина
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Морской канал и фонтаны Петергофа

Санкт-Петербург, 4 мая 2019, 10:04 — REGNUM  18 мая в Государственном музея-заповедника «Петергоф» в Санкт-Петербурге состоится традиционный красочный и веселый праздник открытия сезона фонтанов. Руководство учреждения культуры решило посвятить торжество 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В представлении «Гений и место» будут показаны театральные миниатюры из жизни поэта, фрагменты из известных спектаклей и балетов, поставленных по сказкам. В этот же день посетители увидят пиротехническое шоу над Большим Петергофским дворцом.

Знаменитые фонтаны Петергофа работают с 27 апреля.

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Культурная хроника
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