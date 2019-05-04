Сочи, Краснодарский край, , 09:51 — REGNUM

С 9 по 16 июня в Сочи будет проходить ХХХ Открытый российский фестиваль «Кинотавр». Как сообщает портал «Кино-театр.ру», решением организаторов фильмом открытия станет работа Валерия Тодоровского «Одесса». Завершаться форум будет картиной известного российского режиссера и актера Андрея Смирнова «Француз». Как отметил президент фестиваля Александр Роднянский на сайте: «Эти картины очень точно репрезентируют то, что мы хотим видеть на фестивале. Они представляют авторский, очень личный, зачастую бескомпромиссный взгляд на собственную жизнь и жизнь страны». Картина «Одесса» повествует о том, как запертый волею обстоятельств — объявлен холерный карантин — журналист-международник в 1970 году начинает по-новому узнавать жизнь своей семьи, оказывается ввязанным в опасные события и даже испытывает любовь… В фильме заняты Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт и другие.

Фильм «Француз» — сложносочиненная личностная драма на фоне только начавшейся политической оттепели. События происходят в 1957 году, молодой француз, стажер университета становится членом подпольной культурной тусовки столицы. Но в череде интересных знакомств, вечеринок, театрального закулисья он старается выполнить свою главную задачу — найти своего отца, белого офицера… Главные роли в картине исполнили Антуан Риваль, Евгения Образцова, Евгений Ткачук, Александр Балуев и другие.

Напомним, что жюри основного конкурса возглавляет известный российский актер и режиссер Константин Хабенский, а жюри конкурса короткого метра — актриса и продюсер Анна Михалкова.