Успех «Тавриды»: писательница Арина Обух о творчестве

Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM В 2018 году Арина стала участником Форума «Таврида» школы писательского мастерства «Эксмо-Аст». После «Тавриды» Арина стала лауреатом ряда литературных премий, в том числе победителем в номинации «Лучший писатель» в рамках фестиваля «Русские рифмы. Русское слово». 16 мая в «Московском Доме книги» состоится первая презентация книги девушки — «Муха имени Штиглица». Корреспондент ИА REGNUM связался с Ариной и поговорил о преимуществах фестиваля «Таврида» и творческом вдохновении.

: Арина, расскажите о вашем отношении к «Тавриде». Что дал вам этот фестиваль?

«Этот фестиваль дал мне всё. Если бы в моей жизни не было «Тавриды», то у меня не было бы сегодня и моей книги «Муха имени Штиглица». На «Тавриде» нашим куратором был ведущий редактор «Редакции Елены Шубиной» — Алексей Портнов, благодаря которому и вышла сейчас моя книга — с моими текстами, моими иллюстрациями, с моим портретом на обложке.

Вообще после «Тавриды» у меня случилась серия удач: я стала лауреатом Премии «Русские рифмы» «Русское слово» в очень нескромной номинации «Лучший писатель», также я стала лауреатом Молодежной Премии Правительства Санкт-Петербурга в области художественного творчества, лауреатом Премии журнала «Знамя» и лауреатом общероссийского конкурса «Молодые писатели России. XXI век».

: Вы стали лауреатом в номинации «Лучший писатель» со своей повестью «Муха имени Штиглица». Расскажите, о чем это произведение? Что вас вдохновляло?

«В мою книгу «Муха имени Штиглица» входят рассказы и повесть с одноименным названием. «Муха» — это Санкт-Петербургская академия имени А.Л. Штиглица, она же — бывшее училище имени Веры Мухиной.

Вдохновлял меня сам Питер, сама жизнь. Мои герои — это художники, рыбаки, философы, бомжи, рыбы, кариатиды, промоутеры, демонстраторы пластических поз и другие прекрасные существа…».

: Будете ли вы участвовать в мероприятиях «Тавриды» в 2019 году?

«Конечно, сейчас Алёна Рактина (куратор-организатор смены молодых деятелей литературы на «Тавриде») пригласила меня принять участие на фестивале «Красная площадь»: 2-го июня будет конференция-дискуссия по поводу нового сезона «Русские рифмы. Русское слово». И я буду там как участник «Тавриды» и как лауреат «Русских Рифм». Также на этом фестивале будет презентация моей книги».

: А кем были ваши конкуренты в конкурсе «Русские Рифмы. Русское Слово»? Высокая была конкуренция?

«Рядом со мной были совершенно замечательные молодые писатели, например, Евгений Сологуб, Игорь Белодед, Борис Пейгин, Степан Гаврилов. Это была, в общем-то, очень сильная, но в то же время дружеская конкуренция: со многими мы познакомились благодая «Тавриде», то есть мы друг друга знаем, читаем и привыкли к такому соперничеству».

: Чем должен руководствоваться молодой начинающий автор при написании прозы?

«Быть самим собой, не бояться себя, не бояться других, получать радость от творчества».

: А если наступает творческий кризис, то что делать?

«Лучшее лекарство — это перемена деятельности. Для меня это легко: я работаю художником-иллюстратором и, если я не пишу — то я рисую. Если я не рисую — то я пишу. Если я не пишу и не рисую — то это не я».

Фестиваль молодых деятелей искусства «Таврида» проводится в пятый раз, в 2019 году — недалеко от города Судак (республика «Крым»). С 5 мая по 11 октября будут проведены десятки творческих смен, мастер-классов, лекций, семинаров и рабочих встреч.

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