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В программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля два российских фильма

Культура

Фестиваль пройдет в Каннах с 14 по 25 мая

Москва, 3 мая 2019, 11:24 — REGNUM  Художественные ленты российских режиссеров Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» и Кантемира Балагова «Дылда» будут показаны на Международном каннском фестивале в рамках программы «Особый взгляд». Это вторая по значимости после основного конкурса программа престижного смотра. Она стала частью форума в 1978 году. Здесь также награждаются лауреаты — премия «Особый взгляд, премия жюри, за лучшую режиссуру, «Особый талант», «За вклад в будущее», «За актерский ансамбль».

Фильм «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой по сути бытовая и личная хроника жителей небольшого городка, где все на виду. И выбор главному герою — оставаться ли с женой или искать счастье на стороне — тоже приходиться делать на глазах у всего населения.

Картина Кантемира Балагова «Дылда» повествует о двух женщинах, пытающихся в послевоенном Ленинграде обустроить свою жизнь.

Фестиваль пройдет в Каннах с 14 по 25 мая.

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Культурная хроника
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