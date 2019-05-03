Нью-Йорк, США, 3 мая 2019, 09:33 — REGNUM
Картина экс-президента ЮАР Нельсона Манделы была продана на торгах аукционного дома Bonhams в Нью-Йорке. Об этом 3 мая сообщается в Twitter аукционного дома.
Конечная цена картины составила 112 575 долларов. На торги её выставила дочь Манделлы. Дочь Манделлы пояснила, что отец занялся искусством после ухода с поста президента ЮАР на пенсию.
«Я думаю, для него искусство было прекрасным способом самовыражения или попыткой примириться с его историей … всей его жизнью», — отметила дочь Манделлы.
Картина называется «Дверь камеры, остров Роббен». На ней изображена часть тюремной камеры с дверью и торчащим в замке двери ключом.
Нельсон Манделла провёл в тюрьме на острове Роббен 18 лет. За это время Манделлу в его тюремной камере номер 5 неоднократно посещали известные политические деятели со всего мира, включая экс-президентов США Барака Обаму и Билла Клинтона.
Ранее ИА REGNUMсообщало о планах аукционного дома Christie's выставить на торги бортовой журнал, использовавшийся на борту космического корабля «Аполлон-11», который совершил полёт на Луну с экипажем на борту.