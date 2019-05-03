Нью-Йорк, США, , 09:33 — REGNUM

Картина экс-президента ЮАР Нельсона Манделы была продана на торгах аукционного дома Bonhams в Нью-Йорке. Об этом 3 мая сообщается в Twitter аукционного дома.

Нельсон Мандела (cc) South Africa The Good News

Конечная цена картины составила 112 575 долларов. На торги её выставила дочь Манделлы. Дочь Манделлы пояснила, что отец занялся искусством после ухода с поста президента ЮАР на пенсию.

«Я думаю, для него искусство было прекрасным способом самовыражения или попыткой примириться с его историей … всей его жизнью», — отметила дочь Манделлы.

Картина называется «Дверь камеры, остров Роббен». На ней изображена часть тюремной камеры с дверью и торчащим в замке двери ключом.

Нельсон Манделла провёл в тюрьме на острове Роббен 18 лет. За это время Манделлу в его тюремной камере номер 5 неоднократно посещали известные политические деятели со всего мира, включая экс-президентов США Барака Обаму и Билла Клинтона.

Ранее ИА REGNUMсообщало о планах аукционного дома Christie's выставить на торги бортовой журнал, использовавшийся на борту космического корабля «Аполлон-11», который совершил полёт на Луну с экипажем на борту.