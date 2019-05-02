В Тегеране открылся «Уголок китайской книги»

Тегеран, , 19:10 — REGNUM «Уголок китайской книги» открылся в Национальной библиотеке и архиве Ирана в рамках 32-й Тегеранской международной книжной выставки, сообщает 2 мая Синьхуа.

По словам посла КНР в Иране Пан Сэня, который участвовал в церемонии открытия «Уголка» и выступил на ней, Китай участвует в цепочке мероприятий в качестве главного почетного гостя. Дипломат выразил надежду на дальнейшее культурное взаимопроникновение, которое позволит представить в Иране еще большее количество китайских литературных произведений. Они призваны сыграть важную роль в развитии двусторонних культурны обменов.

В нынешнем «Уголке китайской книги» представлено более тысячи произведений из Китая, и их список с каждой новой выставкой будет пополняться и расширяться.

Отметим, что 32-я Тегеранская международная книжная выставка открылась 23 апреля и по продолжительности рассчитана на 11 дней. Участие в ней принимают 94 китайских издательства.