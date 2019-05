Сергей Лазарев пояснил, зачем он сдал кровь перед «Евровидением»

Москва, , 12:53 — REGNUM Российский певец Сергей Лазарев перед участием в конкурсе «Евровидение-2019» сдал кровь. Об этом он рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант».

По словам Лазарева, в этом году одним из главных спонсоров музыкального конкурса «Евровидение» стала некая «контора, которая определяет, сколько в тебе разных национальностей». Именно для этого Лазарев и сдавал кровь. Он также пояснил, что дал письменное согласие на обнародование результатов.

«Я думаю, это сделано для того, чтобы показать, что мы все едины», — сказал Лазарев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 14 по 18 мая в Тель-Авиве пройдёт песенный конкурс «Евровидение-2019». Сергей Лазарев будет представлять Россию на конкурсе с неоднозначной песней Scream (Крик).

Напомним, что Лазарев в 2016 году уже представлял Россию на «Евровидении» в Стокгольме с песней You Are the Only One. Тогда Лазарев занял третье место.