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За фасадом только что отремонтированной Москвы: гниль и ржавчина

Культура

Зверев мост в центре Москвы

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За фасадом только что отремонтированной Москвы: гниль и ржавчина
Зверев мост в центре Москвы сразу после реставрации

Москва, 2 мая 2019, 12:31 — REGNUM  Не прошло и трёх месяцев после окончания дорогостоящего ремонта стоящего в Москве на Садовнической набережной в центре столицы архитектурного памятника — Зверева моста, — как он вновь (?) покрыт застарелой ржавчиной, слоями старой краски и гнилью.

Впрочем, как писали эксперты, «решетку ограды трогать не стали. Даже не шкурили и не красили». Если это на самом деле так, а не иронический комментарий специалиста, то «такой план ремонта и реставрации достоин Государственной премии РФ», — считают другие наблюдатели.

Актуальные фотографии итогов ремонта памятника сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Читайте ранее в этом сюжете: Ремонт мостов в Москве убил памятник архитектуры — «Зверев мост»

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Судьба архитектурного наследия
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