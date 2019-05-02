За фасадом только что отремонтированной Москвы: гниль и ржавчина

Москва, , 12:31 — REGNUM Не прошло и трёх месяцев после окончания дорогостоящего ремонта стоящего в Москве на Садовнической набережной в центре столицы архитектурного памятника — Зверева моста, — как он вновь (?) покрыт застарелой ржавчиной, слоями старой краски и гнилью.

Впрочем, как писали эксперты, «решетку ограды трогать не стали. Даже не шкурили и не красили». Если это на самом деле так, а не иронический комментарий специалиста, то «такой план ремонта и реставрации достоин Государственной премии РФ», — считают другие наблюдатели.

Актуальные фотографии итогов ремонта памятника сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

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