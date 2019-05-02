Боливия рекордсмен по числу номинаций на премию World Travel Awards 2019

Ла-Пас, , 10:34 — REGNUM Министр культуры и туризма Боливии Вильма Аланока сообщила, что в этом году страна получила рекордное количество номинаций на престижную международную туристическую премию «World Travel Awards-2019» — 14. Об этом сообщило венесуэльское агентство TeleSur.

Боливия выдвинута как лучшая страна по номинациям кулинарное направление, культурное направление; экотуризм; речные круизы; молодёжный отдых и другие. Церемония награждения World Travel Awards в Латинской Америке состоится 13 июля в столице Боливии Ла-Пасе.