Москва, , 10:01 — REGNUM

Официальный сайт международного конкурса эстрадной песни «Евровидения» опубликовал состав жюри от России, который будет оценивать качество песен выступлений в 2019 году в Израиле. В престижный список вошли популярный дизайнер и телеведущий Игорь Гуляев, певицы сестры Анастасия и Мария Толмачевы, завоевавшие главную награду на детском «Евровидении» в 2006 году, композитор Лора Квинт и поэт-песенник Симон Осиашвили. По правилам конкурса никто из этих персон до этого не участвовал в работе судейских бригад. Конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Как уже известно, Россию будет представлять певец Сергей Лазарев, который исполнит композицию Scream. Опыт предыдущего выступления признан телевизионными специалистами успешным — в Стокгольме в 2016 году он занял третье место.