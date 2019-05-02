Началась регистрация участников фестиваля «Таврида — ARTRUSSIA» в Крыму

Симферополь, , 10:05 — REGNUM С 1 мая начался прием заявок на первый в России фестиваль творческих комьюнити «Таврида — ARTRUSSIA», который состоится в августе 2019 года в Крыму, сообщает 2 мая пресс-служба фестиваля.

«Сегодня стартует регистрация участников первого фестиваля творческих комьюнити «Таврида — ARTRUSSIA», — приводит пресс-служба слова руководителя проекта «Таврида», генерального директора Центра развития культурных инициатив Сергея Першина.

По словам Першина, принять участие в фестивале, которое является бесплатным, смогут все, кто зарегистрируется на официальном сайте проекта.

Кроме этого, руководитель проекта рассказал, что фестиваль станет площадкой, где всем, кому интересно творческое развитие, смогут найти вдохновение и по-настоящему зарядиться.

Сергей Паршин особо отметил, что фестиваль «Таврида — ARTRUSSIA» это не обычный опен-эйр, тут будут проводится «совместные творческие коллаборации, ежедневные кастинги, грантовый конкурс и много другое».

Также, как сообщил генеральный директор Центра развития культурных инициатив, программа будет насыщенной и для зрителей мероприятия.

«Это будет своего рода фестиваль фестивалей ‑ и литературного, и театрального, и кинотеатрального, и, конечно, музыкального», — заявил руководитель проекта.

При этом, как подчеркнул Сергей Паршин, основной упор будет сделан на современное российское искусство, которое, по мнению организаторов, имеет большой потенциал.

Отметим, фестиваль творческих комьюнити «Таврида — ARTRUSSIA», организатором которого является Центр развития культурных инициатив, пройдет в августе 2019 года под Судаком в Крыму. Ожидается, что за три дня его посетит до 30 тысяч человек.