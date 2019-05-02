Москва, , 09:34 — REGNUM

Президент России Владимир Путин подписал закон о смягчении требований к государственным закупкам в сфере культуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой портал правовой информации.

В документе приводится целый ряд положений, которые дают бюджетным и унитарным учреждениям культуры больше возможностей при осуществлении государственных закупок. С предложениями о смягчении статей закона к президенту обращались представители различных организаций. Одним из главных положений стало смягчение требований к закупкам, осуществляемым бюджетными учреждениями за счет пожертвований и благотворительных взносов. Также немаловажно и то, что увеличены суммы для заключения контрактов с единственным поставщиком.