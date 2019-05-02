Четверг, 2 Мая 2019 года
08:53:53 МСК

В Севастополе и Ялте проходит межнациональный фестиваль «Крымский маяк»

Культура

Национальную культуру представят молодые вокалисты и танцоры из многих городов страны

Севастополь, 2 мая 2019, 08:48 — REGNUM  С 1 по 3 мая в Крыму, в городах Севастополь и Ялта, проходит Всероссийский межнациональный молодежный фестиваль «Мозаика языков коренных народов России. Крымский маяк 3.0». Как информирует официальный сайт Министерства культуры РФ, в выступлениях на форуме принимают участи более 400 представителей молодежных общественных объединений России и творческих коллективов из восьми федеральных округов: Южного, Центрального, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северо-Западного и Северо-Кавказского округов.

2 мая в Херсонесском музее свое искусство продемонстрирует греческий певческий коллектив «Мосаико» — он представит музыкально-литературную композицию «К истокам Византии». Также в античном театра в исполнении Симфонического оркестра Псковской областной филармонии и артистов Симфонического оркестра творческого объединения «Премьера» имени Л.Г. Гатова из Краснодара прозвучит инструментальная опера «Ольга Российская». 3 мая на набережной Ялты состоится большой концерт исполнителей национальных песен и танцев. Фестиваль приурочен к Международному году языков коренных народов, который по решению ООН проводится в 2019 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить