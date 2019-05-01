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Игра огня и воды: в Новосибирске открыли сезон фонтанов — фотографии

Культура

1 мая Новосибирске будут запущены все фонтанные комплексы, кроме плавучего фонтана на реке Обь

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Игра огня и воды: в Новосибирске открыли сезон фонтанов — фотографии
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Фонтан

Новосибирск, 1 мая 2019, 20:01 — REGNUM  В Новосибирске сегодня, 1 мая, дан старт сезону фонтанов. Первым был запущен фонтанный комплекс «Речные цивилизации Сибири» на площади Пименова.

На площадке перед государственной публичной научно-технической библиотекой СО РАН для горожан выступили творческие коллективы и было показано файер-шоу.

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Файер-шоу перед запущенным фонтаном
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Файер-шоу перед запущенным фонтаном
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Творческие номера
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Творческие номера

Перед торжественным запуском к горожанам обратился мэр Новосибирска Анатолий Локоть и директор МУП «Горфонтан» Валерий Науменко.

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Как сказал Локоть, новосибирские власти всегда с некой настороженностью относятся к запуску фонтанов в городе, потому что сибирская погода непредсказуема. В то же время, отметил, шутя, мэр, без этого ритуала лето в Новосибирске может и не наступить.

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Файер-шоу
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Файер-шоу

Отметим, что открытие сезона фонтанов в Новосибирске традиционно проходит в преддверии Дня Победы. Сегодня же в Новосибирске должны заработать и все остальные фонтанные комплексы, кроме плавучего фонтана на реке Обь.

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Горожане фотографируются на фоне фонтана
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Горожане фотографируются на фоне фонтана

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regnum author Анна Алябьева
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1 мая
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