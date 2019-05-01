Москва, , 14:46 — REGNUM Результаты голосования российского жюри на международном музыкальном конкурсе «Евровидение — 2019» объявит пианист Иван Бессонов. Об этом 1 мая заявили в ВГТРК.

Оценки жюри каждому исполнителю конкурса будут названы в прямом эфире телеканала «Россия 1». Сам конкурс будет проходить в Израиле, стране, чья участница Нетта Барзилай стала победительницей конкурса «Евровидение — 2018».

Мероприятие состоится в Тель-Авиве с 14 мая по 18 мая. Россию на конкурсе будет представлять певец Сергей Лазарев, который выступит с композицией Scream 16 мая под номером 13.

Глашатай от России пианист Иван Бессонов является действующим победителем онкурса классической музыки Eurovision Young Musicians-2018, а также финалистом конкурса «Синяя птица».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что озвучивание баллов, которые будут присуждать участникам конкурса российские члены жюри, доверили певице Алсу. В последнее время Алсу часто упоминают в связи со скандалом, разразившимся на конкурсе «Голос. Дети», внезапным победителем которого стала младшая дочь певицы Микелла Абрамова.

Микелла одержала победу в конкурсе по результатам зрительского голосования, в достоверности которого усомнились многие телезрители. Разразившийся скандал вынудил «Первый канал» начать расследование с целью выяснения, имела ли мето подтасовка голосов.

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