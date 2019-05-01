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Сухоруков прокомментировал отмену спектакля с его участием

Культура

Актер получил травму

Москва, 1 мая 2019, 12:47 — REGNUM  Ближайшие спектакли в театре имени Моссовета с участием народного артиста России Виктора Сухорукова отменены в связи с состоянием его здоровья. Об этом сегодня, 1 мая, сообщила пресс-служба театра.

«В связи с болезнью народного артиста России Виктора Ивановича Сухорукова в репертуаре произошли следующие изменения: 6 мая вместо объявленного на Основной сцене спектакля «Встречайте, мы уходим» будет показан спектакль «Иисус Христос — суперзвезда», — сказано в заявлении пресс-службы театра.

Сам Сухоруков также прокомментировал ситуацию. Он рассказал, что недавно получил травму и в связи с этим не может выйти на сцену. Отменить спекталь пришлось из-за того, что у Сухорукова нет второго состава.

«Я просил руководство ввести других актеров, чтобы производство не нарушалось, чтобы публика не возвращала билеты, но так получилось», — объяснил ситуацию Сухоруков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Сухоруков повредил руку во время спектакля «Встречайте, мы уходи». Актер пытался перепрыгнуть через ковер по ходу действия спектакля, но споткнулся и неудачно упал. Спектакль был завершен досрочно, а Сухорукова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

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