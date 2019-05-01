Москва, , 12:16 — REGNUM

До 2 июняв Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» будет проходить XIX Весенний фестиваль цветов — одно из самых ярких и красивых зрелищ в весенней Москве.

Гуляя по саду гости могут насладиться видами рекордного количества тюльпанов — более 100 тысяч. Здесь же необыкновенной красоты и тонкости аромата ковры первоцветов, клумбы нарциссов, цветущиесакуры, магнолии, кусты сирени ичерёмухи, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромные уссурийские груши и многие растения.

В рамках фестиваля с 1 по 5 мая в «Аптекарском огороде» будет проходить фестиваль «АлтайФест», посвящённый культуре и природе Алтая. В программе —выступления мастеров горлового пения, виртуальный кинотеатр, мастер-классы по горловому пению, войлоковалянию, игре на алтайских музыкальных инструментах, созданию эликсира любви и изготовлению палантинов из шерсти верблюда и многое другое.

Также посетители узнают много нового о растениях, музыке, легендах и литературе этого края.