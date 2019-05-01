На аукционе «Литфонда» — автографы Маяковского, Ахматовой, Мандельштама

Москва, , 11:40 — REGNUM 18 мая аукционный дом «Литфонд» проводит очередной аукцион. В каталог вошли более 300 лотов редких книг, рукописей, автографов, фотографий, плакатов, исторических бумаг и открыток на общую сумму 20 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный сайт Дома.

Несомненный интерес библиофилов вызовет автограф поэта Владимира Маяковского с не публиковавшимся ранее стихотворным экспромтом 1924 года. Эстимейт — 900 тысяч рублей. Также на аукционе будут представлены редкий автограф Осипа Мандельштама, адресованный княжне Саломее Андрониковой (стартовая цена торгов — 1 рубль), и автограф Анны Ахматовой, адресованный Фаине Раневской.

Особое внимание коллекционеров будет уделено и многим другим лотам. Так можно приобрести карту времен Ивана Грозного — «Описание России, Московии, Тартарии», изданную в Венеции в 1600-е; рукописную грамота короля Польши Владислава IV с его собственноручной подписью (Гродно, Речь Посполитая, 1633), книгу «Тетрадь любви. Сочинение необходимое для всякого желающего иметь успех между прекрасным полом», СПб., Тип. Э. Праца и К°, 1836; Сочинения графа Л.Н. Толстого в8 ч. Ч. 1−8. 3-е изд. М.: В Университетской тип. (Катков и К°), 1873; уникальный альбом фотографий этнографа и путешественника: Россия, Япония, Индия, Греция, Гибралтар и др. Типы, пейзажи, города. Кон. XIX в.; Грабарь И. История русского искусства. В 6 т. Т. 1−6. М.: Издание И. Кнебель, [1910−1913] и многие другие ценнейшие издания.