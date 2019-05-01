Москва, , 10:40 — REGNUM

Военная драма Алексея Федорченко «Война Анны», признанная жюри кинопремий «Ника» и «Золотой орел», как лучшая художественная картина 2018 года, будет идти в прокате только четыре дня — с 9 по 12 мая. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в ТАСС продюсер ленты Андрей Савельев.

Лента уже показана в рамках фестивалей, а также на различных просмотрах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, однако до сих пор широкой публике представлена не была. Это тяжелая картина, но смотреть ее надо. Она повествует о выживании девочки после гибели всей семьи в камине в кабинете в немецкой комендатуре. За исполнение роли Анны юная актриса Марта Козлова удостоена ряда призов, в том числе премией «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль».

Андрей Савельев уверил, что продление проката не планируется. Правда, позже оговорился, что подобная схема показа уже была апробирована на работе Алексея Германа-младшего «Доватов»: тогда демонстрация была продлена еще на несколько дней.