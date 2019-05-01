Москва, , 10:31 — REGNUM

Российская певица Алсу появится в эфире трансляции песенного конкурса «Евровидение-2019», который пройдёт в Израиле. Об этом сегодня, 1 мая, пишет «Комсомольская правда».

Утверждается, что в ходе трансляции Алсу будет озвучивать баллы, которые участникам будут присуждать российские члены жюри конкурса.

Напомним, что в 2000 году Алсу представляла Россия на конкурсе «Евровидение» и заняла второе место с композицией Solo. В 2009 году Алсу вместе с Иваном Ургантом объявляла результаты российского голосования на конкурсе «Евровидение», который проходил в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние дни имя Алсу упоминается в связи со скандалом, который разразился в финале телешоу «Голос.Дети», где дочь Алсу Микелла Абрамова заняла первое место.

Большое число телезрителей выразили свое недоумение и гнев в связи с тем, что на конкурсе победила дочь Алсу, так как её вокальные таланты кажутся многим посредственными. Тем не менее по результатам зрительского голосования победила именно Абрамова. Тогда встал вопрос о достоверности этого голосования. Сейчас «Первый канал» и международная компания Group-IB, связанная с Интерполом ведут расследование и выясняют имела ли место подтасовка результатов голосования.