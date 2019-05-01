В Москве пройдут театральные «Астафьевские дни»

Москва, , 10:03 — REGNUM Со 2 по 9 мая в Москве будут проходить «Астафьевские дни». В акции, посвященной 95-летию (1 мая) выдающегося русского писателя-фронтовика Виктора Астафьева, принимают участие МХТ им. А. Чехова, Школа-студия МХАТ и Московский губернский театр. На сценах этих театров пройдут спектакли, созданные по произведениям литератора. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры РФ.

2 мая Московский губернский театр представит постановку «Веселый солдат» по одноименной повести Виктора Астафьева о войне. В главной роли Борис Галкин. В этот же день Учебный театр Школы-студии МХАТ покажет работу «Чуш» Астафьева, или Все, что осталось после нашей экспедиции на родину автора», созданную по сибирской прозе автора. 9 мая МХТ им. Чехова представит спектакль Марины Брусникиной «Пролетный гусь». В основе рассказы писателя «Пролетный гусь» и «Бабушкин праздник». Главные роли исполнят Кристина Бабушкина, Янина Колесниченко, Юлия Ковалёва, Наталья Рогожкина.

Виктор Астафьев — советский и российский писатель, драматург, эссеист. Лауреат Государственных премий СССР и России. Знаменитый автор правдивой военной прозы. В 1942 году ушел на фронт добровольцем. Трижды ранен. Демобилизовался в звании «рядовой» в 1945 году. За мужество на фронте награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией».