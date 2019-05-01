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В Ярославле открывается Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета

Культура

Артисты выступят в нескольких городах региона

В Ярославле открывается Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета
Иллюстрация: Фролзарт
Юрий Башмет

Ярославль, 1 мая 2019, 09:40 — REGNUM  С 1 по 9 мая в Ярославской области — в городах Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Гаврилов-Яме, Тутаеве, Мышкине и Данилове и других — пройдет XI Международный музыкальный фестиваль под руководством выдающегося российского альтиста, дирижера и педагога Юрия Башмета.

Форум традиционно соберет сильный состав: в 2019 году в нем примут участие Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», камерный ансамбль «Солисты Москвы», народный ансамбль «Россия» имени Л. Зыкиной, барочный ансамбль Il Gardellino из Бельгии, Мюнхенский камерный оркестр, мужской хор A Filetta с французского острова Корсика, Франция, брасс-ансамбль Spanish Brass из Испания, а также исполнители трубач Сергей Накаряков, виолончелистка Надеж Роша из Швейцарии, французский пианист Дэвид Бисмут. В популярном ныне литературно-музыкальном жанре выступят известные артисты Михаил Ефремов, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Григорий Сиятвинда и другие.

Откроется фестиваль 1 мая в Ярославской областной филармонии гала-концертом. В этот вечер любители музыки услышат сразу несколько знаковых произведений как классического репертуара — Концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига, Концерт для виолончели с оркестром Камиля Сен-Санса и Вариации на тему Рококо Петра Чайковского в переложении для флюгергорна, так сочинения современных композиторов — мировую премьеру пьесы Алексея Сюмака «Двенадцать» на стихи Александра Блока и поэму Александра Чайковского «Слово о полку Игореве» по древнерусскому эпосу для чтеца, солирующего альта, симфонического и народного оркестров». В роли чтеца выступит Михаил Ефремов.

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Культурная хроника
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