В Москве музыкальный фестиваль A Cappella будет проходить на 50 площадках

Москва, , 09:19 — REGNUM С 1 по 12 мая в столице будет проходить грандиозный Международный фестиваль и конкурс акапельного пения «Московская весна A Cappella». Ежедневно на 50 площадках — площадях, скверах, улицах, фудкортах, кораблях, и даже на балконах будут выступать артисты. Официальный сайт фестиваля приводит внушительные цифры масштабов музыкального праздника. В нем примут участие 195 официально зарегистрированных коллективов и исполнителей — общее количество поющих более 1600 человек, пройдут 184 конкурса акапельного пения, состоятся 1633 интерактивных программ, кулинарных и творческих мастер-классов.

В столице пожалуют гости из 45 зарубежных городов — Тайбея, Ванкувера, Лондона, Токио, Милана, Риги, Стамбула, Донецка, Будапешта и многих других. Им конкуренцию составят таланты из 40 российских регионов — посланцев Екатеринбурга Твери, Красноярска Тамбова, Воронежа, Омска и еще десятков городов. Есть те, кто уже приезжает в Москву в третий раз — Russian Acappella Band и Moscow Gospel Team из Москвы, вокальный ансамбль Anima и Phoenix Acappella Project из Санкт-Петербурга, вокальное трио «Славянка» из Осташкова и ансамбль «Отрада» из Чайковского, есть и те, кто продемонстрирует свое мастерство пения без инструментального сопровождения впервые.

Москвичи и гости столицы, хорошо освоившие и любящие застольные песни без музыки, смогут услышать необыкновенное разнообразие жанров — будет и фолк, и джаз, и госпел, и K-Pop, опера и многое другое. При этом, страстный поклонник акапельного пения может услышать практически всех конкурсантов — для этого достаточно ежедневно приходить на одну выбранную локацию с 14 до 19.30.

Впрочем, это не только большой праздник для москвичей, но и серьезный музыкальный конкурс. Авторитетное жюри из представителей России (Виктор Дробыш, Иосиф Пригожин, Валерия, Стас Пьеха, Василий Герелло, Владимир Коробка и другие), США, Великобритании, Германии и Италии прослушает всех участников. Они выставят баллы за сложность выбранного репертуара, уровень исполнительского мастерства, артистизм, постановку номеров и даже за «wow-effect».