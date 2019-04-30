Эгвекинот – как живет чукотская идиллия?

Михаил Пустовой, , 20:26 — REGNUM

Далеко не вся Чукотка состоит из закрывающихся поселков или медвежьих углов, где ценники в магазинах способны повергнуть постороннего в шок, а досуг скрасить нечем. Поселок и морской порт Эгвекинот — это горнолыжная трасса, дешевое, даже по меркам Большой земли, кафе, людные улицы и приведенный в порядок жилищный фонд. И немалое население для таких мест — три тысячи человек. «Вся Чукотка. Эгвекинот» — видеорепортаж анадырского писателя Евгения Басова из заснеженного города, в котором могут жить люди.

Пейзажи, окружающие арктический городок Эгвекинот, или как привыкли говорить в России — поселок городского типа, типично горные: «Высокие сопки и синее небо». И здесь есть выход к замерзающему заливу Креста Тихого океана. Порт. Все это означает красивое разнообразие для глаз, что и показывает Евгений Басов, пользуясь солнечными часами. На улицах поселения много лыжников, а когда нескончаемые чукотские снегопады прерываются, то северяне спешат на горнолыжную трассу и в распадок «Утюг» между склонами. «Что стоять? Завтра снег пойдет, и трассы нет опять», — надрывает голос Сан Саныч, тренер детской группы.

Конец февраля — начало марта 2019 года, стыковка календарной зимы и «весны». В Эгвекинот пришла оттепель — легкий плюс и школьники, как и по всей стране, следуя загадочной моде, ходят в кроссовках и обнажающих щиколотки брюках. Для молодежи есть секции: чукотские, театральная и другие, а также имеется рок-группа. Ещё в Эгвекиноте, не предав забвению недавнее прошлое, поставили памятник-скорбь строителям Иультинской трассы. Узникам Гулага.

В Эгвекиноте проезды между трех-, четырех‑ и пятиэтажками быстро чистят коммунальщики, избавляя народ от барахтаний в сугробах. Открыт огромный универмаг с самообслуживанием, а комплексный обед в кафе обойдется в «целых» 300 рублей; как правило, в райцентрах Чукотки за такую сумму найдешь разве шоколадку и немного хлеба. «В Эгвекиноте две аптеки. За моей спиной — государственная, вторая аптека открылась недавно. И открылась потому, что государственная работала очень плохо», — рассказывает чукотский старожил Басов. Впрочем, «баня и архив находятся в одном здании», а дворец бракосочетания делит один дом с военкоматом.

Внутренний климат городка связывают с политикой владельца «знаковой» для региона «Чукотской торговой компании». Наверное, не каждый наш поселок таким похвастается? Особенно в Арктике, где сотни человеческих анклавов, основанных с таким трудом, превратились в города-призраки.