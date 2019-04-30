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Узбекистан планирует войти в топ-30 стран по образовательным достижениям

Культура

Концепция реализуется поэтапно путем ежегодно утверждаемой отдельной «Дорожной карты»

Ташкент, 30 апреля 2019, 19:33 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился утвердить Концепцию развития системы народного образования Узбекистан до 2030 года, следуют из обнародованного 30 апреля документа.

Концепция будет утверждена в целях определения приоритетных направлений системного реформирования общего среднего и внешкольного образования в республике, поднятия на качественно новый уровень духовно-нравственного и интеллектуального развития подрастающего молодого поколения, внедрения в учебно-воспитательный процесс инновационных форм и методов обучения.

«Утвердить Концепцию развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года, предусмотрев в ней вхождение Республики Узбекистан к 2030 году в ряд первых 30 ведущих стран мира по рейтингу Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA (The Programme for International Student Assessment)», — говорится в документе.

Мирзиёев указал, что Концепция должна предусматривать качественное обновление содержания системы непрерывного образования, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификации профессиональных кадров; поэтапное повышение заработной платы, материального стимулирования и социальной защиты работников средних общеобразовательных учреждений с целью повышения привлекательности деятельности в системе народного образования и другое.

«Установить, что Концепция реализуется поэтапно путем ежегодно утверждаемой отдельной «Дорожной карты» исходя из целевых параметров и основных направлений на соответствующий период», — подчеркивается в постановлении.

Министерству народного образования республики поручено ежегодно, до 1 декабря на основе тщательного изучения итогов выполнения «Дорожной карты» уходящего года разрабатывать и вносить на утверждение в правительство проект «Дорожной карты» на следующий год.

Персональная ответственность за реализацию указа возложена на заместителя премьер-министра Узбекистана Абдухакимова — за эффективную организацию деятельности и взаимодействие ответственных министерств и ведомств по исполнению Концепции и «Дорожной карты», своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе мониторинга выполнения «Дорожных карт».

Также, ответственность возложена на руководителей регионов, глав министерств, ведомств — за своевременное, качественное и полноценное исполнение мероприятий, предусмотренных в Концепции и «Дорожной карте» и на на министра народного образования Узбекистан Шерзода Шерматова — за достижение целевых показателей Концепции.

Контроль за исполнением указа возложить на премьер-министра и советника президента Республики Узбекистан

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