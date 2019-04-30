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Суд остановил работу московского театра на 90 дней

Культура

Учреждение повторно не выполнило предписание об устранении нарушений норм пожарной безопасности

Суд остановил работу московского театра на 90 дней
Иллюстрация: Teatrunikitskihvorot.ru
Московский театр «У Никитских ворот»

Москва, 30 апреля 2019, 19:09 — REGNUM  Деятельность государственного учреждения культуры «Московский театр «У Никитских ворот» приостановлена на 90 дней. Соответствующее решение 25 апреля вынес Пресненский районный суд Москвы.

Основанием стало нарушение в сфере пожарной безопасности. Бюджетное учреждение повторно не выполнило в установленный срок предписание Государственной противопожарной службы.

В ходе судебного процесса представитель театра пояснила, что учреждение пыталось выполнить предписание, но не успело в срок. Она просила суд не назначать наказания в виде приостановления деятельности.

Тем не менее Пресненский районный суд остановил работу театра на 90 дней, запретив в указанный период эксплуатировать помещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Москве стартовали работы по благоустройству нового театрального квартала.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве благоустраивают новый театральный квартал

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