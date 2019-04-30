Мэйси Уильямс боялась реакции фанатов «Игры престолов»

Нью-Йорк, США, , 15:14 — REGNUM Актриса фэнтези-сериала «Игра престолов» Мэйси Уильямс рассказала в интервью журналу Entertainment Weekly, что не рассчитывала на такой конец третьей серии финального сезона. Статья была опубликована 29 апреля 2019 года.

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Во время битвы за Винтерфелл в последнем выпущенном телеканалом HBO эпизоде Арья Старк убивает некроманта Короля Ночи — он являлся одним из главных антагонистов всего сериала. В интервью исполнительница роли Арьи высказала опасение, что фанаты сериала окажутся недовольны таким исходом, поскольку ее персонаж один из самых младших героев.

«Я сразу подумала, что все будут ненавидеть это; что Арья этого не заслуживает. Самое сложное в любом сериале — это когда вы создаете злодея, которого невозможно победить, и затем вы побеждаете его. Это должно быть сделано разумно, потому что в противном случае люди скажут: «Ну, (злодей — ИА REGNUM ) не мог быть таким плохим, когда какая-то полутораметровая девушка появляется и наносит ему удар».

Однако когда Мэйси прочитала сценарий сцены с пророчеством Мелисандры, она поняла, что ее готовили к победе на протяжении всех сезонов. Тем не менее фанаты уже строят теории вокруг Арьи Старк и ее дальнейшей судьбы, опираясь на вышеозначенное пророчество.

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Финальный сезон популярного сериала «Игра престолов» завершится 19 мая 2019 года (премьера последней серии в России состоится 20 мая).

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