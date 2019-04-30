«Теория большого взрыва»: финальный эпизод сериала не будет последним

Бербанк, США, , 14:02 — REGNUM Телеканал CBS в США прощается с популярным комедийным сериалом «Теория большого взрыва», компания планирует выпустить специальный эпизод, посвященный съемкам ситкома: он выйдет 16 мая 2019 года, после финальной серии, сообщает портал Deadline.

Главными героями станут Кейли Куоко (исполняющая роль блондинки Пенни) и Джонни Галецки (Леонардо). Специальный выпуск расскажет обо всех закулисных секретах разработки «Теории большого взрыва»: сериал шел в эфире 12 лет, и актеры сериала расскажут, как проходили для них эти годы. Также в эфир выйдут тематические клипы и интервью с главными актерами.

«Теория большого взрыва» завершится финальным 280-м эпизодом 16 мая 2019 года. Со своего старта в 2007 году сериал получил 52 премии «Эмми» и семь раз был номинирован на премию «Золотой глобус».

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В 2015 году Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе учредил стипендию, впервые названную в честь телесериала — «Стипендия по теории большого взрыва»: ее начисляют студентам, которые нуждаются в финансовой помощи и специализируются на науке, технологиях и инженерно-математических областях.

Сам сериал стал легендарным, он сыграл большую роль в развитии современной молодежной культуры благодаря множественным отсылкам к литературным, музыкальным и кинематографическим произведениям. Новость о закрытии сериала появилась в августе 2018 года в связи с уходом из актерского состава Джима Парсонса, исполнителя главной роли.

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