Видео: Крис Пратт оправдал статус «Звездного Лорда»

Лос-Анджелес, США, , 12:53 — REGNUM Актер Крис Пратт («Стражи Галактики») опубликовал 29 апреля 2019 года в Instagram видео со съемок блокбастера «Мстители: Финал» и растрогал фанатов и своих коллег, рассказывает портал Medialeaks. Короткий ролик посмотрели более 15 млн раз.

Несмотря на то, что снимать видео на съемочной площадке нового фильма братьев Руссо было запрещено, Крис Пратт проигнорировал замечания и собрал в небольшом видео многих ключевых героев Marvel в момент подготовки к финальному сражению. Подпись к видео гласит:

«Я вспоминаю, как был поражён тогда на съёмочной площадке «Мстителей». Никому не разрешали вести съемки и фотографировать на телефон. Но я решил плюнуть на это. Ни одно правило не могло помешать мне воспользоваться этой уникальной возможностью: запечатлеть всех этих звёзд, которые, вероятно, больше никогда в жизни не окажутся в одной комнате. Нам очень повезло».

https://www.instagram.com/p/Bw0zRW6lYh3/

К восторженным отзывам фанатов кинофраншизы присоединились и сами актеры, участвовавшие в съемках. Среди 64 тысяч комментариев особо отметился Вин Дизель («Стражи Галактики»), он шутливо обыграл прозвище героя Криса Пратта «Звездный лорд»: «Так вот почему ты ЗВЕЗДНЫЙ?»

Крис Эванс, исполнивший роль супергероя Капитана Америка, в свою очередь разместил видео у себя на странице в Twitter, признавшись, что тоже имеет несколько интересных роликов.

https://twitter.com/ChrisEvans/status/1122844104646377472

Фильм «Мстители: Финал» вышел в мировой прокат 24 апреля 2019 года. Кассовые сборы премьеры перевалили за 1,2 млрд долларов — это лучший показатель среди фильмов Marvel Studio за все годы существования.

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