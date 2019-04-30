Состояние звезды сериала «Склифосовский» резко ухудшилось

Москва, , 11:34 — REGNUM Состояние здоровья звезды сериала «Склифосовский» и «Кармелита», 50-летней актрисы Ирины Сенотовой, которой на днях потребовалась госпитализация, не становится лучше. Напротив, медики заявили об ухудшении. В придачу к уже имеющимся у артистки заболеваниям у Сенотовой врачи обнаружили ещё один недуг.

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В больнице, куда её перевели из «Европейского медицинского центра», актрисе поставили диагноз «цирроз печени». Ранее у неё были диагностированы двусторонняя пневмония и почечная недостаточность.

Сейчас артистка постоянно находится в кислородной маске, врачи решают, как дальше её лечить, информирует telegram-канал Mash.

Поясняется, что в другое медучреждение Сенотову перевели из-за больших счетов за неоплаченное лечение: в «Европейском медицинском центре» потребовали 560 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Сенотова попала в реанимацию 26 апреля. Причиной экстренной госпитализации стали обострившиеся пневмония и асцит. Дочь артистки Мария объявляла сбор денег на лечение матери, поскольку их личных средств уже не хватало.