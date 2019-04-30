В Москве состоится награждение лауреатов балетного приза «Душа танца»

Москва, , 11:21 — REGNUM 30 апреля в Музыкальном академическом театре имени Станиславского и Немировича-Данченко пройдет торжественная церемония награждения лауреатов профессионального балетного приза «Душа танца». Престижный приз был учрежден журналом «Балет» и Министерством культуры РФ в 1994 году и нынешнее чествование станет юбилейным, 25-м. По традиции имена лауреатов объявляются заранее, они же становятся главными участниками гала-концерта.

В 2019 году победителями стали: в номинации «Звезда» — Анастасия Сташкевич и Вячеслав Лопатин (Большой театр), Константин Коротков (Марийский театр оперы и балета имени Эрика Сапаева), номинации «Восходящая звезда» — Ксения Шевцова (Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко), в номинации «Звезда народного танца» — Олег Чернасов (Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева), «Звездой бального танца» — Бруно Белоусова (руководитель Ансамбля бального танца Бруно Белоусова, Москва), «Звезда современного танца» — Софья Гайдукова.

Титул «Мэтр танца» получил Денис Матвиенко, художественный руководитель балета Новосибирского театра оперы и балета. Всего же будет вручено 18 статуэток.

Обладателями награды в разные годы были такие выдающиеся мастера хореографии как Ольга Лепешинская, Марина Семенова, Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Владимир Васильев, Ульяна Лопаткина, Николай Цискаридзе, Светлана Захарова, Диана Вишнева и многие другие.