В Москве прошла премьера фильма о трагических событиях в Одессе 2 мая 2014

Москва, , 10:39 — REGNUM 29 апреля в Москве в Центральном Доме журналиста состоялась мировая премьера фильма немецкого режиссера Вильгельма Домке-Шульца «Remember Odessa — Не забудем, не простим». Показ документальной ленты о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе организовал Фонд защиты национальных ценностей. 30 апреля в 19.00 в Музее Победы на Поклонной горе состоится демонстрация фильма для широкой общественности.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, подчеркнул перед показом, что посчитал своим долгом помочь продвижению этой работы потому, что «это честный, объективный взгляд на то, что произошло 5 лет назад в Одессе». По его словам, ни одно СМИ в Германии, ни один фестиваль альтернативного кино, ни одна другая площадка не захотели демонстрировать фильм, «потому что такое там показывать нельзя».

Он также добавил, что Фонд планирует в мае представить доклад о нарушениях, допущенных уходящей властью в ходе президентской кампании.

Известный режиссер Домке-Шульц рассказал, что снять фильм предложили его друзья из Одессы весной 2018 года, незадолго до годовщины печальной даты. Его эта тема глубоко затронула, однако в Европе практически невозможно найти финансирование для фильма, который снимается не по заказу. Тем не менее, он решил, что должен это сделать.

Он твердо решил создать полноценный фильм с использованием, в том числе, методов игрового кино на документальном материале. Для этого он много встречался с людьми, группами, которые характеризовали произошедшие события с разных позиций. В результате получился искренний и правдивый рассказ о том, как при пожаре в Доме профсоюзов погибло около 50 сторонников антимайдана.

«Фонд защиты национальных ценностей» — некоммерческая организация, деятельность которой направлена на защиту национальных интересов России, сохранение традиционной культуры, изучение мирового опыта, защиту свободы слова и представителей средств массовой информации по всему миру, взаимодействие с международными организациями.