Джеймс Бонд в скором времени может «сменить» пол и цвет кожи — СМИ

Лондон, , 10:36 — REGNUM Под влиянием сегодняшних тенденций герой эпопеи Яна Флеминга Джеймс Бонд может в будущем стать женщиной или афроамериканцем. Последний исполнитель звездной роли секретного агента Дэниэл Крейг допустил такую возможность в интервью британскому изданию Mirror.

Крейг отметил, что образ Джеймса Бонда в новом, 25-м по счету фильме «Бонд 25» скорректирован с учетом последних тенденций после секс-скандалов Голливуда. Авторы фильма изменили привычный образ ловеласа, и актер допускает, что в будущем главный герой может сменить и пол.

«Думаю, на роль нужно рассмотреть всех. Также для женщин и афроамериканцев должны быть великолепные роли», — сказал он.

Средства массовой информации распространяют слух о возможной «смене пола» агентом 007 последние два года. В новые исполнители роли прочат актрис Клэр Фор, Эмили Блант, Тэнди Ньютон и актера Идриса Эльбу.

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