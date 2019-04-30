В Московской консерватории состоится гала-концерт «Король оперы — тенор»

Москва, , 10:02 — REGNUM 30 апреля в Большом зале Московской консерватории состоится гала-концерт «Король оперы — тенор». На нем выступят лауреаты Международного конкурса Фонда Елены Образцовой для теноров «Хосе Каррерас Гран-при» — Андрей Данилов, Шота Чибиров, Евгений Либерман, Сергей Писарев. В сопровождении московского камерного оркестра Musica Viva под руководством маэстро Дмитрия Корчака они исполнят арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов, неаполитанские песни. В гала-представлении также принимают участие Екатерина Морозова и Ольга Пудова (сопрано).

Концерт пройдет в рамках цикла творческих проектов «Золотые голоса конкурсов Елены Образцовой» к 80-летиюсо дня рождения выдающейся оперной певицы Елены Образцовой.