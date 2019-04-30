Warner Bros. назвала дату премьеры новых «Фантастических тварей»

Бербанк, США, , 09:49 — REGNUM Премьера третьей части фильма «Фантастические твари» пройдёт в ноябре 2021 года. Об этом 29 апреля сообщила портал The Wrap со ссылкой на кинокомпанию Warner Bros.

Ожидается, что производство новой картины по вселенной британской писательницы Джоан Роулинг начнётся «весной 2020 года». В кинотеатрах фильм должны начать показывать 12 ноября 2021 года. Главную роль — волшебника Ньюта Саламандера в нём вновь исполнит актёр Эдди Редмэйн.

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Напомним, картина «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» при бюджете $200 млн смогла собрать в мировом прокате более $653 млн. Сумма общемировых кассовых сборов первой части («Фантастические твари и где они обитают») составила около $814 млн (при бюджете $180 млн).

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