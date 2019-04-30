Путешествие по Чукотке – тревожная безысходность поселка Озёрный

Михаил Пустовой, , 09:23 — REGNUM

Арктический апокалипсис — ряды многоэтажек, брошенных и уже никому не нужных, кроме туристов и фотографов. На занесенных многометровыми сугробами улицах скулят собаки и изредка пробираются последние люди. Пугающее безмолвие и безысходность. Но когда-то в поселке Озёрный жили тысячи человек. Восходящая звезда чукотского Ютуба и известный путешественник Евгений Басов посвятил Озёрному серию в своем краеведческом цикле «Вся Чукотка». Итак, «Вся Чукотка. Озёрный».

Четыре сотни человек — столько осталось от трехтысячного населения из русских и украинцев в поселке энергетиков Озёрный. В опустевших домах северяне в первую очередь забирали дефицитные для Чукотки полы, и окраины поселка, чуть поросшие карликовыми деревьями, обросли благоустроенными сарайчиками. Парадокс поселка — дом с балконами заброшен, как и отремонтированный, а убогое серое здание — жилое. Почта, бассейн и клубы в «сталинках» — закрыты. Впрочем, «Википедия» привычно дезинформирует, что почтовое отделение работает. Но вернемся к сугробам, которые наметает вровень с третьим этажом.

«В Эгвекиноте очень большое количество осадков, даже по сравнению с остальной Чукоткой. Но в Озёрном осадков ещё больше. Процентов на тридцать, если не на пятьдесят», — объясняет автор.

Озёрный находится недалеко от благополучного, по нынешним меркам для Чукотки, городка и порта Эгвекинот. Рейсовый автобус — старый вахтовый «Урал», пять раз в сутки курсирует между поселком и райцентром по гравийной Иультинской трассе. Коррекционная школа-интернат, Эгвекинотская ГРЭС, нелетающий самолет, детская площадка и косторез-старожил Геннадий Дубасов — местные достопримечательности. Есть полный товаров магазин (всего их три), с угрюмой продавщицей: «А зачем вы снимаете?» И белые медведи.

Доживающий свои последние годы человеческий анклав на Крайнем Севере считается микрорайоном все-таки неблизкого центра Иультинского района.

«Поселок Озёрный объединили с поселком Эгвекинот. Теперь это Эгвекинот-1. Чисто административный мухлеж. Де-факто поселок существует, а де-юре у него нет (уже, — ИА REGNUM ) названия», — рассказывает Басов.

И такой статус позволяет администрации Эгвекинота предлагать внутричукотским переселенцам квартиры не в райцентре, а в Озёрном. Но: «Дураков нет», — резюмирует краевед.

Обитая за Полярным кругом, на берегу холодного и ветреного Кольского фьорда, и посматривая фильмы Евгения Басова, все-таки поражаешься, в каких жестких условиях жили и остаются на периферии Чукотки люди.

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