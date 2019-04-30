Вторник, 30 Апреля 2019 года
09:40:37 МСК

Путешествие по Чукотке – тревожная безысходность поселка Озёрный

Культура

О фильме Евгения Басова «Вся Чукотка. Озёрный» (2019)

6
Путешествие по Чукотке – тревожная безысходность поселка Озёрный
Цитата из к/ф «Вся Чукотка. Озёрный». реж. Евгений Басов. 2019. Россия
Руины Озёрного

Михаил Пустовой, 30 апреля 2019, 09:23 — REGNUM  

Арктический апокалипсис — ряды многоэтажек, брошенных и уже никому не нужных, кроме туристов и фотографов. На занесенных многометровыми сугробами улицах скулят собаки и изредка пробираются последние люди. Пугающее безмолвие и безысходность. Но когда-то в поселке Озёрный жили тысячи человек. Восходящая звезда чукотского Ютуба и известный путешественник Евгений Басов посвятил Озёрному серию в своем краеведческом цикле «Вся Чукотка». Итак, «Вся Чукотка. Озёрный».

Четыре сотни человек — столько осталось от трехтысячного населения из русских и украинцев в поселке энергетиков Озёрный. В опустевших домах северяне в первую очередь забирали дефицитные для Чукотки полы, и окраины поселка, чуть поросшие карликовыми деревьями, обросли благоустроенными сарайчиками. Парадокс поселка — дом с балконами заброшен, как и отремонтированный, а убогое серое здание — жилое. Почта, бассейн и клубы в «сталинках» — закрыты. Впрочем, «Википедия» привычно дезинформирует, что почтовое отделение работает. Но вернемся к сугробам, которые наметает вровень с третьим этажом.

«В Эгвекиноте очень большое количество осадков, даже по сравнению с остальной Чукоткой. Но в Озёрном осадков ещё больше. Процентов на тридцать, если не на пятьдесят», — объясняет автор.

2
Озёрный.
Цитата из к/ф «Вся Чукотка. Озёрный». реж. Евгений Басов. 2019. Россия
Озёрный.

Озёрный находится недалеко от благополучного, по нынешним меркам для Чукотки, городка и порта Эгвекинот. Рейсовый автобус — старый вахтовый «Урал», пять раз в сутки курсирует между поселком и райцентром по гравийной Иультинской трассе. Коррекционная школа-интернат, Эгвекинотская ГРЭС, нелетающий самолет, детская площадка и косторез-старожил Геннадий Дубасов — местные достопримечательности. Есть полный товаров магазин (всего их три), с угрюмой продавщицей: «А зачем вы снимаете?» И белые медведи.

Доживающий свои последние годы человеческий анклав на Крайнем Севере считается микрорайоном все-таки неблизкого центра Иультинского района.

«Поселок Озёрный объединили с поселком Эгвекинот. Теперь это Эгвекинот-1. Чисто административный мухлеж. Де-факто поселок существует, а де-юре у него нет (уже, — ИА REGNUM ) названия», — рассказывает Басов.

4
Лайка
Цитата из к/ф «Вся Чукотка. Озёрный». реж. Евгений Басов. 2019. Россия
Лайка

И такой статус позволяет администрации Эгвекинота предлагать внутричукотским переселенцам квартиры не в райцентре, а в Озёрном. Но: «Дураков нет», — резюмирует краевед.

Обитая за Полярным кругом, на берегу холодного и ветреного Кольского фьорда, и посматривая фильмы Евгения Басова, все-таки поражаешься, в каких жестких условиях жили и остаются на периферии Чукотки люди.

Читайте ранее в этом сюжете: Русский рок в чукотской мгле

regnum author Михаил Пустовой
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинорецензии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить