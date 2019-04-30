В Мариинском театре премьера балета Игоря Стравинского «Игра в карты»

Санкт-Петербург, , 09:01 — REGNUM 30 апреля на сцене Мариинского-2 прославленная петербургская труппа Мариинского театра представляет вечера одноактных балетов Игоря Стравинского «Свадебка. Пульчинелла. Игра в карты». В первом отделении зрители увидят удивительное, как писал композитор, «последование типичных свадебных эпизодов». Причем, маэстро почти десять лет искал ту музыкальную форму, которая передаст истинность русского обряда. Премьера состоялась в 1923 году в Париже в театре «Гете лирик». Знаменитый импресарио Сергей Дягилев доверил постановку Брониславе Нижинской, партнерше и родной сестре блистательного танцовщика Вацлава Нежинского. Эту версию воплотят на сцене солисты театра Александра Иосифиди и Вадим Беляев.

Но особенно ожидаема в это вечер, 30 апреля, премьера Мариинского театра — «Игра в карты» в хореографии и постановке Ильи Живого. Первым ее представил «Американский балет» в 1937 году в нью-йоркской Метрополитен-опере. А так как выдающийся композитор Игорь Стравинский был страстным карточным игроком, то и либретто «в трех сдачах» написал он.

Мариинский театр доверил первую постановку уже довольно широко известного спектакля своему бывшему танцовщику, а ныне молодому хореографу Илье Живому. Как пишет в релизе театра сам режиссер, «Создавая концепцию балета, мы отказались от прямых отсылок к тематике казино или карточных игр, это было бы слишком просто. Но полностью исключать этот момент мы тоже не стали, в балете есть отсылки к либретто Стравинского, сохранена общая структура спектакля. Мы вдохновлялись полотнами Ротко, отсюда минимализм деталей, геометрия в декорационном оформлении и насыщенные цвета костюмов. Балет «Игра в карты» рассказывает не о покере, но повествует зрителю о взаимоотношении трех главных героев, где Дама, Король и Джокер — обыкновенные люди, но у каждого из них, как, впрочем, и в карточной игре, есть свое достоинство и предназначение». В главных партиях Екатерина Кандаурова, Роман Беляков, Владимир Шкляров.

«Пульчинеллу» — небольшой экскурс в итальянскую жизнь в стиле комедия дель арте — искушенные петербургские зрители также увидят в постановке Ильи Живого. На сцене выйдет Филипп Степин, Виктория Терешкина, Дмитрий Пыхачев, Мария Буланова и другие.